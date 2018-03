Marc Coucke officiellement propriétaire d’Anderlecht

C’était attendu pour la fin de ce mois de mars et Marc Coucke l’a officialisé sur son compte Twitter ce mercredi après-midi: l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a avalisé la reprise du RSCA par l’homme d’affaires flandrien.

Un peu plus de trois mois après la conférence de presse qui officialisait la passation de pouvoir entre Roger Vanden Stock et Marc Coucke à la tête d’Anderlecht, l’ancien président du KV Ostende est donc bel et bien le nouveau propriétaire du RSCA, dont il va également devenir le sixième président, comme l’a confirmé le club sur son site internet dans la foulée.