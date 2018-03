Une réforme chez les jeunes régionaux

La zone de pluie se déplacera vers l'est du pays. En cas d'averses, ces dernières pourront être de neige ou de neige fondante sur le relief. Minima de 0 à 2 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et proches de 3 ou 4 degrés ailleurs. Vent faible à modéré de sud.

06h 6°C 13 km/h 08h 5°C 10 km/h 10h 6°C 10 km/h 12h 9°C 15 km/h 14h 11°C 13 km/h 16h 12°C 16 km/h 18h 10°C 20 km/h 20h 8°C 18 km/h 22h 7°C 17 km/h