Les cellules de Polbru fermées suite à des malaises de policiers

Le complexe cellulaire exploité par la zone de police locale Bruxelles-capitale/Ixelles au siège de la police judiciaire, rue Royale, est hors service depuis mercredi suite au malaise de certains membres du personnel depuis mardi. Irritation des voies respiratoires et irritation des yeux, au moins quatre personnes se plaignent de maux divers. En attendant d’identifier la cause du problème, la trentaine de cellules ne peut plus être utilisée. Les détenus ont été déplacés vers le commissariat central. Du côté des syndicats, la situation inquiète.

Le complexe cellulaire de la zone de police Bruxelles-capitale/Ixelles a été mis temporairement hors service après que des policiers ont été victimes de malaises mardi. « Nous avons relevé quatre personnes qui ont présenté des symptômes d’irritation des yeux et d’irritation des voies respiratoires