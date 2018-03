Hervé Pestiat et Jette: l’idylle vole en éclats

Il y a un peu plus d’un an, ils se soutenaient encore. - N.B.

Dans le monde du sport, il y a les démissions qui se font dans le calme, le consentement mutuel et la sérénité. Et puis il y a celles qui déchaînent les passions, entraînent leur lot de réactions de tous les côtés, d’insultes par médias interposés et de messages amers. Sans nul doute, le départ d’Hervé Pestiat rentre dans la seconde catégorie. L’ancien coach et le président du futsal jette s’expliquent.