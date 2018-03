Les entreprises bruxelloises Dandoy et Exki primées aux Caïus

Immobel et BPI Real Estate Belgium ainsi qu’Exki et la Maison Dandoy, ont été couronnés des Prix Caïus, décernés par l’association Prométhéa pour récompenser le mécénat d’entreprise. Immobel et BPI Real Estate Belgium ont reçu le Caïus de l’Entreprise mécène de l’année pour le partenariat au projet «Remember/Souvenir» de l’artiste Denis Meyers

Immobel et BPI Real Estate Belgium ainsi qu’Exki et la Maison Dandoy, ont été couronnés des Prix Caïus, décernés par l’association Prométhéa pour récompenser le mécénat d’entreprise. Immobel et BPI Real Estate Belgium ont reçu le Caïus de l’Entreprise mécène de l’année pour le partenariat au projet «Remember/Souvenir» de l’artiste Denis Meyers.