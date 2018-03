Les 30 restos bruxellois qui ont reçu le label «Good Food»

Le restaurant Dolma propose un buffet midis et soirs. - Virgilio Martini

Après les cantines scolaires et les restaurants d’entreprise, ce sont les établissements horeca qui peuvent obtenir le label Good Food à condition de rencontrer plusieurs critères, parmi lesquels l’utilisation de produits locaux et de saison et la réduction du gaspillage. Valable trois ans, ce label qui comprend trois niveaux vient d’être octroyé à une trentaine de restaurants impliqués dans une démarche durable.