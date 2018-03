Le Port a planté 25 arbres près du canal à Anderlecht

Le Port de Bruxelles a procédé à la plantation de 25 arbres sur le domaine portuaire, à proximité de l’écluse d’Anderlecht, en bordure de la voie d’eau, dans le cadre des célébrations de son 25e anniversaire. Une plantation effectuée par le président du Port Mohammed Jabour, le vice-président Olivier Auvray, ainsi que des membres du personnel du Port. Le Port de Bruxelles créée par la même occasion un nouvel espace vert public le long du canal à Anderlecht puisqu’un chemin de promenade sera également aménagé sur ce terrain de 1 300 m².

La réalisation du projet a été confiée au collectif bruxellois « Bûûmplanters », une association qui vise à offrir une contribution modeste et de manière durable à la qualité de vie dans la ville. Ils mobilisent et accompagnent des citoyens, organisations, écoles et entreprises pour qu’ils deviennent des « bûûmplanters » (des planteurs d’arbres en bruxellois).