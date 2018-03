Loisirs du week-end: notre sélection de chasses aux œufs

Les vacances de Pâques approchent à grand pas pour le bonheur des petits mais aussi des plus grands. À cette occasion, et pour bien clôturer le mois de mars, plusieurs chasses aux œufs ont été organisées à différents endroits de la capitale. Nous avons sélectionnés pour vous et vos enfants les endroits à ne pas manquer ce week-end prolongé afin de passer un chouette après-midi en famille.

Avec une semaine qui se termine tout doucement, quoi de mieux que de bien commencer le mois d’avril ? Que vous soyez chrétiens ou athées, la fête de Pâques, qui aura lieu ce dimanche 1er avril, pourrait être l’événement idéal à passer entre amis ou en famille.