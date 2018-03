Avec la fin du mois de mars qui approche, le printemps plane doucement mais sûrement sur Bruxelles. Les bars et boîtes de nuit de la capitale n’hésitent pas, eux non plus, à amener le soleil dans leur établissement en invitant, à cette occasion, des artistes internationaux et en proposant des soirées à thème aussi funs et variées les unes que les autres. Pour ce week-end de Pâques, voici une liste de soirées qui pourraient en intéresser plus d’un !

1 Soirée Notte Italiana ce samedi 31 mars au Nostalgia Club