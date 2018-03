Ixelles: première chasse aux œufs à Petite Suisse

L’association La Petite Suisse d’Ixelles invite vos bambins à la première chasse aux œufs du quartier qui se déroulera à la plaine de jeu de la Petite Suisse ce samedi 31 mars.

Entre 9h30 et 10h30, accueil (animation et maquillage). Pour les plus grands, café, thé, croissant et couque au chocolat. Départ de la chasse aux œufs, pour les 3-10 ans, à 10h30. Inscriptions obligatoires sur le site: www.lapetitesuisseasbl.be