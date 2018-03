Pas de WhatsApp pour les polices bruxelloises

Un groupe WhatsApp entre une zone de police et les riverains? Cela n’est pas près de voir le jour à Bruxelles. Alors pourquoi est-ce possible dans certaines communes flamandes et pas dans la capitale? Nous avons posé la question.

La zone de police Het Houtsche (Beernem, Oostkamp, Zedelgem) en Flandre occidentale utilise WhatsApp avec les entreprises et les commerces de la zone. L’objectif : lutter contre les vols et les cambriolages. Chaque groupe WhatsApp compte un ambassadeur qui gère le groupe et invite les dirigeants d’entreprises et les habitants à rejoindre celui-ci.