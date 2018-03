Uccle: les coupes d’arbres d’Infrabel étaient bien légales

Le 27 mars dernier, un déboisement massif des talus le long des voies de chemin de fer dans la rue du Wagon avait suscité un certain émoi à Uccle. Infrabel était accusé d’effectuer pour la 3e fois des coupes à blanc non conformes au permis d’urbanisme délivré par la Région bruxelloise. Au sein de la majorité, l’échevin de l’Urbanisme Marc Cools n’excluait pas un arrêt de chantier et des poursuites tandis que le chef de l’opposition Ecolo Thibaud Wyngaard déplorait le manque de réaction du niveau fédéral malgré la répétition de ce type d’événements.

Mais il ressort des contrôles effectués sur place qu’aucune infraction n’a en réalité été commise par le gestionnaire de l’infrastructure du réseau des chemins de fer belges. « Les fonctionnaires n’ont relevé aucune irrégularité du côté de la rue Wagon. Les permis ont été respectés et on n’enverra donc pas de p.-v. à Infrabel.