Plan taxis: la concertation toujours en cours et va se poursuivre

Le gouvernement bruxellois est associé à chaque étape de l’élaboration du plan taxis de la capitale. Celui-ci en est au stade de l’avant-projet.

Il résulte notamment de nombreuses réunions avec le comité consultatif du secteur des taxis et en dehors de celui-ci qui ont eu lieu jusqu’ici, et sera encore au centre d’une large concertation une fois les avis du Conseil économique et social et de la commission Mobilité transmis, a indiqué vendredi le ministre bruxellois du Transport Pascal Smet (sp.a).