Le parlement bruxellois a autorisé vendredi la Région à mieux indemniser les commerçants touchés par les chantiers d’un mois et plus, à améliorer la coordination des chantiers, et à mieux anticiper leur impact en planifiant avec les impétrants l’ensemble des travaux sur cinq ans.

Il a adopté sans hésitation, hormis celle du MR et de la N-VA qui se sont abstenus, un projet d’ordonnance élaboré à l’initiative des ministres des Travaux publics, Pascal Smet (sp.a), et de l’Economie, Didier Gosuin (DéFI) L’ordonnance prévoit aussi d’élargir les horaires de travail pour réduire la durée de ces 120.000 chantiers par an.