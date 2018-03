Fermer le Léopold II en entier «plus efficace et moins cher»

La fermeture complète du tunnel Léopold II à Bruxelles pour toute la durée de sa rénovation aurait été plus efficace pour les entrepreneurs qui y seront actifs et aurait coûté moins cher. C’est ce qu’a confié vendredi Rik Vandenberghe, l’administrateur délégué du groupe de construction Besix, en marge de la présentation des résultats annuels de son entreprise. Celle-ci fait partie du consortium auquel a été confié ce chantier d’envergure, qui s’étendra sur 39 mois.

Pour limiter un maximum les perturbations durant les travaux, le tunnel ne sera complètement fermé que durant les mois d’été de juillet et d’août, et ce durant trois ans. Le reste de l’année, il le sera également les nuits du dimanche au jeudi, de 22h à 6h le lendemain. A l’inverse, il restera ouvert les jours de la semaine et les nuits du vendredi et du samedi.