Watermael-Boitsfort: le nouveau bus diesel critiqué par DéFI

Martine Payfa (DéFI) reproche à la majorité Ecolo-MR-GMH d’avoir acquis un bus roulant au diesel. Et le devoir d’exemplarité dans tout cela?, s’interroge l’ex-bourgmestre.

L’échevine Cécile Van Hecke (GM) défend cet achat « raisonné ». Le bus acquis répond à la norme la plus stricte (Euro 6). Outre leur coût plus élevé, les technologies hybride et électrique ne correspondaient pas aux besoins de la localité en termes de trajets sur de longues distances, précise l’édile.