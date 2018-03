Le ministère public a requis, vendredi devant la cour d’appel de Bruxelles, une peine de 10 ans de prison à l’encontre de Rachid M., l’homme qui avait renversé une dame âgée de 86 ans à Molenbeek-Saint-Jean, en avril dernier.

La victime était décédée des suites de ses blessures trois jours plus tard. Lors de l’accident, Rachid M. était sous l’emprise de l’alcool, de la cocaïne, du cannabis et n’avait plus de permis de conduire.

La procureure a requis une peine plus sévère que celle prononcée en première instance à l’encontre du prévenu, compte tenu de la gravité des faits.