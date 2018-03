Travailleurs illégaux contrôlés à Bruxelles: + 30% en 2017

Malgré des contrôles effectués dans de nouveaux domaines de compétence, l’inspection régionale de l’emploi (IRE) a dressé l’an dernier 30% de p.-v. de plus qu’en 2016. Sur ces 319 procès-verbaux, 267 ont concerné des personnes travaillant sans permis et, le plus souvent, sans titre de séjour.

Avec la sixième réforme de l’État, la Région a hérité de nouvelles compétences. On parle souvent de la sécurité et du bien-être animal mais il y a aussi tout un volet de la politique de l’emploi. Et en 2017, l’inspection régionale de l’emploi (IRE) a décidé de s’investir prioritairement dans le contrôle de ces nouvelles compétences régionales.