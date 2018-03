Ginkgo, la nouvelle pâtisserie à la place Dillens qui fait fureur

Céline et Olivier, Bruxellois de 31 et 35 ans, ont ouvert leur pâtisserie artisanale à Saint Gilles, dans le quartier de la place Dillens en décembre dernier. Depuis le lancement de cet ambitieux projet, les habitants du quartier sont ravis de pouvoir déguster des produits raffinés et artisanaux soigneusement préparés par Olivier et son équipe.

Céline Holvoet et son époux, Olivier Kasiers, se sont lancés, il y a quelques mois, dans un pari aussi fou qu’ambitieux, l’ouverture de leur propre boulangerie-pâtisserie artisanale intitulée « Ginkgo ».