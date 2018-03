Élagages, abattages, la course avant le 1er avril à Bruxelles

Les travaux d’élagage et d’abattage se multiplient en cette fin de mois de mars. Et pour cause, la loi interdit de procéder à ces opérations entre le 1er avril et le 15 août, la période de la nidification. Ces travaux effectuent souvent pour des raisons de sécurité, déplaisent à certains riverains qui dénoncent des coupes abusives. Les habitants des quartiers qui entourent la rue Albert à Forest par exemple se battent depuis le début de la semaine pour faire suspendre les travaux d’élagage, qu’ils estiment trop drastiques, de la centaine de marronniers estiment que les coupes sont trop drastiques.

Les chantiers d’élagage et d’abattage d’arbre se multiplient en cette fin de mois mars. Et pour cause, la loi interdit toute taille d’arbres entre le 1er avril et le 15 août qui correspond à la période de nidification des oiseaux. Pour les entreprises d’élagage c’est donc la course pour terminer les coupes avant dimanche.