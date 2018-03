Woluwe-Saint-Lambert: nouvelle phase des travaux du tram 94

À partir de samedi 31 mars et jusque dimanche 15 avril, le chantier du tram 94 entre dans une nouvelle phase.

L’emprise des travaux sur le carrefour Vandervelde/Woluwe va s’agrandir et impacter la circulation. Il est conseillé d’éviter le carrefour si possible. Pour rappel, l’inauguration du nouveau boulevard et du nouveau terminus du tram est prévue pour la fin du mois d’octobre 2018.