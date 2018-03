Les jeunes MR: «Faire nettoyer la Grand’Place par le privé»

Par la voix d’Olivier Eggermont, les jeunes MR de la Ville de Bruxelles proposent de faire intervenir le privé dans le nettoyage de la Grand’Place et de ses alentours.

« J’habite dans le centre de Bruxelles et parfois j’ai honte de faire visiter la Grand’Place et ses alentours à des touristes ou à ma famille ! La propreté, on en parle beaucoup, maintenant il est temps d’agir », explique le jeune libéral Olivier Eggermont.