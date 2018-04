Une Molenbeekoise victime d’une agression «islamophobe» à Ostende

Alors qu’elle était en voyage scolaire à la mer, une jeune Molenbeekoise de 16 ans explique avoir été agressée à Ostende par un homme « sans la moindre raison », si ce n’est le « racisme » de l’intéressé qui lui aurait « arraché son voile et collé une droite en plein visage », après l’avoir bousculée et traitée de « salle marocaine » et avant de l’étranger en la menaçant de « mort ». L’homme dont il est question s’est, en retour, fait molester par quatre de ses camarades de classe et il a eu une côte et le nez cassé…

Les faits se sont déroulés ce vendredi aux alentours de 11h du matin sur la digue d’Ostende, à proximité immédiate du casino alors que notre jeune victime molenbeekoise de 16 ans était en vacances scolaires avec son école (SIGO ! Lennik). La Capitale a recueilli le témoignage de Nathalie, sa maman, encore sous le choc, qui dénonce une agression «