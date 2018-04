Forest: l’ex échevin Pol Massart quitte le MR et rejoint DéFI

Lors du dernier conseil communal de Forest, Pol Massart, conseiller communal, a annoncé sa démission du MR. Sa décision est motivée par la position de plus en plus à droite prise par le MR au fédéral, sa proximité et dépendance linguistique avec la N-VA et, au niveau du MR forestois, la manière dont la section et la confection de la liste pour les prochaines élections sont gérées.

Avocat, ancien premier échevin et président de CPAS, Pol Massart reste libéral, mais libéral social. C’est donc tout naturellement qu’il s’est tourné vers DéFI avec qui il souhaite poursuivre son engagement politique à Forest. Il siégera à partir du conseil communal du 24 avril prochain comme conseiller communal sous la bannière DéFI.