Féministes arrêtées: «insultes et blagues sexistes de la police»

Les organisatrices et participantes à la manifestation féministe «Reclaim the Night» qui ont été interpellées par la police de Bruxelles samedi, affirment lundi avoir été traitées violemment et brutalement.

Il devait s’agir de la cinquième «Reclaim the Night» mais une précédente édition, en 2017, avait été émaillée d’incidents avec la police, ce qui explique que la manifestation n’ait pas été autorisée samedi soir. Les participantes à la manifestation se sont tout de même rassemblées, avant d’être cantonnées par la police à la rue Sainte-Catherine à Bruxelles.