Saint-Gilles: une vente aux enchères au profit des réfugiés

Des averses plus intenses et éventuellement orageuses atteindront la Belgique dans le courant de l'après-midi depuis la frontière française. Les rafales pourront atteindre 60 ou 70 km/h. Les températures à 16h oscilleront entre 12 et 16 degrés, sous un vent modéré à assez fort de secteur sud.

14h 15°C 21 km/h 16h 16°C 23 km/h 18h 15°C 21 km/h 20h 12°C 17 km/h 22h 11°C 19 km/h