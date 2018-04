Une BD poignante sur l’incarcération à la prison de Berkendael

Une bande dessinée sortie ce mois-ci nous entraîne dans l’univers de la prison pour femmes de Berkendael. Les auteures Delphine et Anaëlle Hermans racontent l’histoire vraie de Valérie Zézé, incarcérée pour la 8è fois pour des faits de vols liés à une consommation de drogue. Un récit touchant, tantôt drôle, tantôt tragique, qui fait réfléchir et dont on se souviendra encore longtemps.

En ce mois de janvier 2015, Valérie Zézé entre à la prison pour femmes de Berkendael (Forest). On l’a surprise en train de voler des produits de luxe à l’Inno. Elle voulait les revendre pour s’acheter ensuite de la cocaïne. Elle connaît bien les lieux, Valérie. C’est la huitième fois qu’elle est incarcérée, pour des faits similaires.