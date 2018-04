La Région bruxelloise accroît son aide aux jeunes inoccupés

La Région bruxelloise débloque un budget supplémentaire afin d’aider les jeunes inoccupés à trouver un travail, un stage ou une formation, annonce mardi Actiris dans un communiqué. Selon l’agence bruxelloise de l’emploi, citant des données d’Eurostat, 19,8% des jeunes de la Région âgés entre 18 et 24 ans n’ont pas d’emploi, n’étudient pas ou ne sont pas en formation. «Ce chiffre reste trop élevé», estime-t-elle.

Actiris lance dès lors un appel à projets qui s’adresse en partie aux acteurs de terrain (maisons de jeunes, maisons de quartier, éducateurs de rue, etc.). L’objectif est «d’imaginer ensemble de nouvelles solutions pour que les jeunes renouent le contact et la confiance dans les institutions et qu’ils mettent en œuvre un projet professionnel».