Nicole Quintard a disparu pour la seconde fois

Par La famille de Nicole Quintard est très inquiète. Cette dame de 79 ans et atteinte d’Alzheimer a disparu depuis le lundi 2 avril. Nicole Quintard peut être désorienté et son état nécessite des soins médicaux d’urgences. «Elle aurait été aperçue ce lundi au parc Josaphat à Schaerbeek entre 16h et 17h», nous indique Vinciane, sa fille.Nicole Quintard a quitté la résidence de l’Eden à Tomberg, Woluwe-Saint-Lambert, ce lundi. En août 2017, la septuagénaire avait déjà disparu avant d’être retrouvée trois jours plus tard à Schaerbeek également.Si vous disposez de la moindre information, veuillez prendre contact avec la famille de Nicole Quintard ou avec les autorités compétentes.

15 :16