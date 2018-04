P1: Le Speedy se rapproche un peu plus de la descente

Des averses parfois intenses en provenance de France toucheront ce soir principalement l'ouest de la Belgique et en provinces de Liège et Luxembourg. Les rafales pourront localement atteindre 60 ou 70 km/h et on n'exclut pas un coup de tonnerre. Les températures à 20h oscilleront entre 10 et 13 degrés, sous un vent modéré à assez fort de secteur sud.

18h 15°C 21 km/h 20h 14°C 14 km/h 22h 10°C 13 km/h