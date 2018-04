Muya: «Deux saisons magnifiques avec Crevecoeur»

La nouvelle est tombée ce mardi matin: après une saison à Pau-Orthez, Serge Crevecoeur quitte la Pro A et effectue son grand retour sur les parquets belges et plus précisément au Brussels, club qu’il a entraîné pendant neuf ans.

Rares sont les entraîneurs belges à s’être expatriés à l’étranger pour y poursuivre leur progression. En rejoignant Pau-Orthez à l’été dernier, Serge Crevecoeur est de ceux-là et doit ce privilège aux très bons résultats obtenus avec le Brussels.