Le plus vieux djihadiste de Belgique interpellé en France

Cheikh Bassam Ayachi aurait été interpellé par l’antiterrorisme français à Paris mardi 27 mars dernier…

Nous vous annoncions pas plus tard que mercredi dernier que le cheikh Bassam Ayachi, alias « le plus vieux djihadiste de Belgique » à avoir rejoint la Syrie, était toujours bel et bien en vie et qu’il avait même fui depuis environ deux mois la Syrie pour se réfugier dans un pays frontalier.