Viandes argentines chez Meet Meat à Uccle et Schuman

Présent depuis une dizaine d’années dans le quartier Schuman mais aussi depuis 3 ans à Uccle, chaussée d’Alsemberg, 541, Meet Meat est un restau incontournable à Bruxelles pour les amateurs de bonne viande. Le patron, Philippe Wiener, maîtrise les spécificités de la race Angus en Argentine et propose des pièces de viande découpées et cuites selon les traditions de ce pays. On détaille!

Philippe Wiener, diplômé de la prestigieuse École Hôtelière de Lausanne en Suisse, s’est lancé il y a déjà quelques années dans une cuisine axée sur la viande de bœuf Angus, très réputée pour sa qualité, son goût.