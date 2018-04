Cphagen, la nouvelle boutique de déco scandinave à Saint-Gilles

I mplantée dans le quartier branché et dynamique du Châtelain à Saint-Gilles, Cphagen est la nouvelle boutique déco et lifestyle à ne pas manquer. Derrière cette charmante initiative, nous retrouvons Thomas Petersen, un Bruxellois d’adoption d’origine danoise. Outre des meubles et accessoires de cuisine, Thomas met en vente des sacs, du café ou encore des confiseries venues tout droit du Danemark et des pays nordiques.

Thomas Petersen, propriétaire et fondateur de la boutique Cphagen, a ouvert, depuis peu, son magasin de décoration-lifestyle-gourmet situé dans le quartier très animé du Châtelain à Saint-Gilles, en face de l’Eglise de la Sainte-Trinité.