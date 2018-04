Les BelSevens visent le top 12 mondial

L’équipe au complet, avec les douze joueuses ainsi que le staff : coach, manager et deux kinés. - D.R.

Elles sont arrivées à Hong Kong samedi matin pour l’un des tournois les plus importants de leur carrière. Elles, se sont les BelSevens, l’équipe nationale féminine de rugby à 7. Sur place presqu’une semaine avant leur premier match, les filles ont eu le temps de récupérer du décalage horaire et de s’adapter au climat chaud et humide.