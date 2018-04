Archives: l’incendie de l’hôtel communal de Schaerbeek

Le service des archives de Schaerbeek revient chaque mois sur un épisode de l’histoire de la commune.

Ce mois-ci, il s’intéresse à l’incendie criminel de l’hôtel communal, qui survint en 1911. Alors que l’incendie faisait rage et que les pompiers tentaient de maîtriser le sinistre, racontent les archives, des employés ont pénétré dans le brasier afin de sauver le plus d’œuvres d’art et de documents possible.