Ateliers potager avec ou sans jardin

Le risque d'averses augmentera durant l'après-midi. Elles gagneront en intensité, et un coup de tonnerre et des rafales de 70 km/h pourront localement se produire. Les températures à 17h varieront entre 10 et 15 degrés, sous un vent modéré à parfois assez fort de secteur sud à sud-ouest.

16h 13°C 21 km/h 18h 14°C 21 km/h 20h 11°C 18 km/h 22h 9°C 23 km/h