Bruxelles: des émanations toxiques dans les bus de la Stib

Une dizaine de chauffeurs de bus de la Stib se sont plaints de maux de tête et de nausées dues à de fortes odeurs de mazout et de gaz d’échappement. Mais les contrôles menés sur les véhicules incriminés n’ont pas permis d’identifier les causes de ces malaises. Les députés régionaux Céline Delforge (Ecolo) et Youssef Handichi (PTB) relaieront les inquiétudes des chauffeurs au parlement bruxellois à la rentrée.

Des émanations toxiques dans des bus de la Stib ont provoqué des maux de tête et des nausées chez certains conducteurs. Le sujet a été abordé lors du dernier comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT). Selon la note communiquée par le syndicat socialiste à ses affiliés, plus d’une dizaine de cas de suspicion d’intoxication au CO ont été déclarés depuis le 1er mars dernier.