Le chômage continue de baisser à Bruxelles

Les averses orageuses se déplacent vers le nord. C'est principalement les provinces d'Anvers et de Brabant qui vont connaître ces prochaines heures les averses les plus intenses s'accompagnant parfois de coups de vent (70 km/h) et de grêle. Vers 18h, cette zone d'averses quittera le pays en direction des Pays-Bas. Dans les autres régions, il fera plus sec avec des éclaircies, mais une averse demeurera possible. Les températures à 19h varieront entre 8 et 13 degrés, sous un vent modéré à parfois assez fort de secteur sud à sud-ouest.

19h 12°C 11 km/h 21h 10°C 14 km/h