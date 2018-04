Vous l’ignoriez peut-être, mais on pratique l’apiculture à Evere, et ce depuis 2013. On a installé deux ruches dans le parc du 11 Novembre.

Ce sont des habitants qui s’en occupent, aidés par des associations. Certaines années, la récolte a avoisiné les 80 kg de miel. L’équipe actuelle cherche à présent de nouveaux bénévoles pour l’aider.