Le PTB veut une entreprise publique de rénovation à la Ville

Le PTB a réagi à la volonté des libéraux de Bruxelles-Ville de stopper la construction de logements sociaux. « Des logements sociaux ne sont pas compatibles avec leur vision hypercommercialisée de la Ville », écrit le PTB dans un communiqué.

« Le bilan des nombreuses années de gestion par le MR, l’Open VLD et le PS n’est en effet pas positif. Les loyers flambent. Les budgets des familles sont sous pression. Et beaucoup sont même obligés de quitter Bruxelles-Ville. Bruxelles-Ville devient de moins en moins accueillante pour monsieur et madame Tout le monde