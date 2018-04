« La Santé a un coût mais elle n’a pas de prix »

A l’aune des déclarations fantasques et des choix politiques injustes de la Ministre de la Santé, nous nous demandons si De Block débloque. En effet, la Ministre Fédérale de la Santé Publique, Maggie De Block, a déclaré que son Gouvernement réalisait : « des réformes et des économies, non pas à la hache, mais au scalpel fin ».