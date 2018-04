La commune d’Etterbeek organise sa foire annuelle au parc du Cinquantenaire. L’événement se tiendra du 13 au 25 avril du côté de la porte de Tervueren (l’une des entrées du parc).

Les animations et manèges seront ouverts les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 21h, les mercredi et samedi de 13h à 21h30 et le dimanche 11h à 21h30. La journée « tarifs réduits » aura lieu le mercredi 25 avril.