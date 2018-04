Le premier frigo solidaire de Saint-Gilles vient d’ouvrir

«Frigo pour tous», un projet de frigo solidaire a ouvert ce mardi à Saint-Gilles. Situés dans un garage au 34 de la rue Arthur Diderich, cinq frigos ont été installés et mis à disposition de tous. Il s’agit d’une initiative citoyenne soutenue par Sharefood, association qui récupère et redistribue les invendus des commerces et le CPAS de Saint-Gilles.

« Tout le monde peut venir se servir, on ne demande aucun document », nous dit Loubna Zinati, à l’origine du projet. On y trouve toutes sortes de denrées alimentaires. « Il y a des produits laitiers, des fruits, des légumes, des conserves, des plats prêts à consommer », nous énumère-t-elle. Chacun peut venir se servir ou déposer ce qu’il désire.