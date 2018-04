Bruxelles a perdu 93% de ses moineaux

Le constat est alarmant: les moineaux sont en train de disparaître de Bruxelles. Depuis les années 1990, la capitale a perdu 93% de ces petits oiseaux quasi domestiques. Pour tenter de les sauver, Natagora essaye de recenser les niches de moineaux via un site internet.

Il n’est pas rare d’entendre les oiseaux chanter au printemps. Et pourtant, ce son, synonyme de beau temps et d’arbres qui bourgeonnent, tend à disparaître. Les oiseaux, et surtout les moineaux domestiques et les étourneaux sont en voie d’extinction à Bruxelles. « Depuis les années 1990, 93 % des moineaux bruxellois ont disparu