Bruxelles: vers une Ville-Région et ses 22 districts

Dans ce scénario, les territoires de la Région et de l’unique grande commune se superposent. - L. L.

Passer d’une Région avec une Ville et 18 communes à une seule Ville-Région divisée en 22 districts aux compétences très limitées, c’est le scénario exploré par le think tank bruxellois Aula Magna pour améliorer et harmoniser la gestion de Bruxelles.