Vos loisirs ce week-end: mini-golf et musique au Wiels

Cette nuit, le temps restera sec et le ciel peu nuageux. Les voiles d'altitude deviendront toutefois plus nombreux, surtout sur l'ouest du pays. Les minima se situeront entre 3 et 5 degrés en Ardenne et entre 5 et 9 degrés dans les autres régions. Le vent généralement modéré de sud-est virera progressivement au secteur sud.

06h 10°C 15 km/h 08h 11°C 16 km/h 10h 13°C 17 km/h 12h 18°C 19 km/h 14h 20°C 19 km/h 16h 21°C 17 km/h 18h 20°C 15 km/h 20h 17°C 10 km/h 22h 14°C 7 km/h