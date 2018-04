Rien n’est encore fait mais le Léopold est sur la bonne voie

Après avoir définitivement enfoncé Waterloo il y a quinze jours, le Léo veut reprendre sa marche en avant contre Couvin ce dimanche et confirmer son regain de forme.

Après leur belle et nette victoire contre Waterloo il y a deux semaines (0-4), les Woluwéens se sont donné un peu d’air en laissant derrière eux trois équipes. « On a vraiment profité de cette victoire. Et le week-end dernier, le coach n’a pas programmé de match amical, il voulait vraiment qu’on s’aère l’esprit et qu’on pense à autre chose qu’au foot