Nouveaux sacs verts: inutile d’aller au Recypark, Uccle les vend

Depuis le 1er janvier 2018, il n’y a plus de sacs verts en vente dans les magasins à Bruxelles et seuls les nouveaux sacs verts biodégradables vendus dans les Recyparks régionaux sont acceptés à Bruxelles Compost. Et ce, même si les sacs verts non biodégradables toujours en circulation sont encore collectés par l’Agence Bruxelles-Propreté.

Si Carine Gol-Lescot, échevine de la Propreté publique, salue cette initiative en faveur du respect de l’environnement, elle condamne fermement le fait que les nouveaux sacs ne sont pas mis en vente dans les magasins et prend une mesure destinée à faciliter la vie des Ucclois dans la gestion de leurs déchets verts.