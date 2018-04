Hockey: le Watducks veut tenir son rang

Ce dimanche, le Watducks accueille le Racing. Les Brabançons wallons n’ont plus droit à l’erreur s’ils veulent conserver la tête du classement et ainsi, glaner le premier billet qualificatif pour l’EHL. Les Bruxellois quant à eux ont pour ambition de conserver leur quatrième place du classement et remporter leur ticket pour les playoffs.